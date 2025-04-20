Інтерфакс-Україна
Події
09:44 20.04.2025

Британія закликає Росію дотримуватись повного припинення вогню в Україні

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Британія закликає Росію дотримуватись повного припинення вогню в Україні

Велика Британія закликала Росію до повного припинення вогню в Україні, а не лише до одноденної паузи, передає Reuters.

"Україна взяла на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те саме", – заявив речник зовнішньополітичного відомства Британії.

Він додав, що пауза у бойових діях дозволить провести переговори щодо справедливого і тривалого миру.

"Настав момент для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", – йдеться у заяві відомства.

Теги: #мир #велика_британія #заклик

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