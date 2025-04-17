Інтерфакс-Україна
Події
19:11 17.04.2025

РФ не зменшила кількість ударів по Україні – Зеленський

1 хв читати
РФ не зменшила кількість ударів по Україні – Зеленський

Росія не зменшила кількість ударів по Україні, і використовує щоденно таку саму кількість ракет і дронів, як було до енергетичного перемир’я, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кількість ударів Росія не зменшила і в цьому була стратегія. Тобто вони зменшили, щоб прикритися, показати, що вони менше б'ють по українській енергетиці, але вони використовують ту саму кількість дронів щоденно, не зменшуючи її, і ту саму кількість ракет, включаючи балістичні", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у четвер.

Президент пояснив, що зменшуючи удари по енергетиці, росіяни б’ють по іншій цивільній інфраструктурі України. Водночас він спростував заяви РФ про нібито удари України по російській енергетиці.

"Ми побачили документ, який русскі відправляли в США, їм Лавров відправляв, що ми били по їх енергетиці, що не відповідає дійсності, хоча вони щось там розписують, вигадують. Вони творчі такі, в цьому сенсі", - сказав Зеленський

Теги: #удар #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 17.04.2025
Напад на Макарова міг статися через його професійну діяльність - Зеленський

Напад на Макарова міг статися через його професійну діяльність - Зеленський

19:33 17.04.2025
Зеленський пояснив яку інформацію щодо балістики передають партнери

Зеленський пояснив яку інформацію щодо балістики передають партнери

19:06 17.04.2025
Зеленський анонсував у п’ятницю введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

Зеленський анонсував у п’ятницю введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

19:05 17.04.2025
Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський

Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський

18:49 17.04.2025
Китай поставляє Росії артилерію і порох – Зеленський

Китай поставляє Росії артилерію і порох – Зеленський

10:52 17.04.2025
Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь "Нафтогазу" $5 млрд

Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь "Нафтогазу" $5 млрд

21:50 16.04.2025
РФ вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичній сфері

РФ вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичній сфері

21:23 16.04.2025
Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

21:21 16.04.2025
Зеленський обговорив з дипломатами роботу на найближчі тижні

Зеленський обговорив з дипломатами роботу на найближчі тижні

21:17 16.04.2025
Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у п’ятницю введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський

Вітчизняний оборонний сектор завантажений на 60% спроможностей - Зеленський

Зеленський анонсував введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

Українська делегація в Парижі візьме участь у зустрічі з Віткоффом – Зеленський

ОСТАННЄ

В "Агенції оборонних закупівель" прокоментували інформацію про звільнення Ситника

Рубіо: Мета поїздки в Париж - домогтися реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни

Постраждалих в Дніпрі вже 33, з них 6 дітей – обладміністрація

Вітчизняний оборонний сектор завантажений на 60% спроможностей - Зеленський

Зеленський анонсував введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

Екскомандира 155 ОМБР Рюмшина залишили під вартою, зменшивши розмір застави, – ЗМІ

Українська делегація в Парижі візьме участь у зустрічі з Віткоффом – Зеленський

Меморандум про наміри зі США може бути підписаний онлайн сьогодні – Зеленський

ССО в тилу ворога знищили "режисера та актора" російського фейкового ролика

Правоохоронці розглядають проросійський слід як одну з версій нападу на продюсера Макарова – джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА