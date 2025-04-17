Інтерфакс-Україна
Події
17:32 17.04.2025

Макрон обговорив з Рубіо і Віткоффом мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні

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Макрон обговорив з Рубіо і Віткоффом мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа та державного секретаря США Марко Рубіо, після чого відбувся робочий обід в Єлисейському палаці.

Як повідомляється на сайті Єлисейського палацу, на зустрічі були присутні глава МЗС Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

"Дискусії були зосереджені головним чином на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, після нещодавнього обміну думками між президентом Франції та президентом Трампом, а також на роботі "коаліції охочих" під співголовуванням Франції та Великої Британії, яка зустрілася в Єлисейському палаці 27 березня", - йдеться у повідомленні.

Президент Франції також запросив Джонатана Пауелла, радника з національної безпеки Великої Британії, взяти участь у переговорах.

Зазначається, що зустріч надала можливість обговорити інші актуальні питання, зокрема, тарифи між Європою та США, а також ситуацію на Близькому Сході з метою деескалації ситуації в регіоні.

"Цей день став ще однією ілюстрацією регулярного діалогу між Францією та США з основних міжнародних питань, спрямованого на досягнення стабільності та збереження багатостороннього співробітництва", - підсумували у Єлисейському палаці.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли вранці 17 квітня з візитом у Париж, де заплановано серію зустрічей держав "коаліції охочих".

Окрім того, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

Теги: #макрон #рубіо #віткофф

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