Інтерфакс-Україна
Події
15:56 17.04.2025

Іноземці-добровольці "Хартії" отримали бойовий прапор і шеврони

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Іноземці-добровольці "Хартії" отримали бойовий прапор і шеврони
Фото: НГУ

13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" вручила бойовий прапор і шеврони підрозділу "Гуахіро", що зібрав бійців з різних континентів.

"Підрозділ "Хартії" під назвою "Гуахіро" зібрав бійців з різних континентів – від США та Великої Британії до країн Латинської Америки. Нещодавно він отримав бойовий прапор і спеціальні шеврони – на урочистій церемонії за участі командира батальйону та головного сержанта бригади", - повідомили у пресслужбі "Хартії".

Також опублікували відео з церемонії.

 

Теги: #хартія #шеврон #іноземці

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