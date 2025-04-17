Іноземці-добровольці "Хартії" отримали бойовий прапор і шеврони

Фото: НГУ

13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" вручила бойовий прапор і шеврони підрозділу "Гуахіро", що зібрав бійців з різних континентів.

"Підрозділ "Хартії" під назвою "Гуахіро" зібрав бійців з різних континентів – від США та Великої Британії до країн Латинської Америки. Нещодавно він отримав бойовий прапор і спеціальні шеврони – на урочистій церемонії за участі командира батальйону та головного сержанта бригади", - повідомили у пресслужбі "Хартії".

Також опублікували відео з церемонії.