Інтерфакс-Україна
Події
13:06 17.04.2025

Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

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Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

Половина респондентів (51%) не планують відпустку в цьому році, свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

Як зазначається, у 2024 році ця частка складала 45%. Водночас більше ніж третина опитаних братимуть відпустки: 24% хочуть відпочити з близькими чи друзями в Україні (у 2024 – 25%), а 15% — планують поїздку за кордон (у 2024 – 11%). Ще 10% планують взяти кілька вихідних протягом року (у 2024 – 19%).

Дослідження проводилося як анонімне онлайн-опитування, n>37 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Теги: #опитування #відпустка #rakuten_viber

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