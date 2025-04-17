В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

У п’ятницю, 18 квітня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 15-20°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°; вдень 21-23°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 квітня в Києві була зафіксована в 1920 році і склала 25,1° тепла, найнижча вночі – 4,7° нижче нуля в 1895 році.

В суботу, 19 квітня, в Україні без опадів, лише вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у більшості західних областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°; вдень 19-21°.