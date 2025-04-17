Інтерфакс-Україна
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12:54 17.04.2025

Об'єкти, присвячені Жванецькому, Бабелю, Ільфу, Багрицькому і Катаєву, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

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Об'єкти, присвячені Жванецькому, Бабелю, Ільфу, Багрицькому і Катаєву, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Об'єкти, присвячені радянському сатирику Михайлу Жванецькому, письменнику Ісаку Бабелю, письменнику Іллі Ільфу, поету Едуарду Багрицькому і прозаїку Валентину Катаєву належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"Об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, пам’ятники і пам’ятні знаки), присвячені радянському та російському письменникові-сатирику Жванецькому Михайлові Михайловичу (1934-2020), відповідно до частини першої статті 2 закону належать до символіки російської імперської політики, а подальше використання імені М. М. Жванецького у назвах географічних об’єктів, юридичних осіб та об’єктів права власності є пропагандою російської імперської політики", - йдеться у висновках експертної комісії.

Зазначається, що творча діяльність Жванецького не пов’язана з розвитком української культури, водночас цілком відповідає визначенню русифікації, а окремі висловлювання щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також участь російського письменника-сатирика у пропагандистських проєктах держави-агресора (зокрема, з відвідуванням тимчасово окупованої території АР Крим) цілком перегукуються з російськими наративами про неспроможність української державності.

Приналежними до символіки російської імперської політики також віднесені об’єкти, присвячені російському радянському письменнику, перекладач, сценаристу, журналісту Ісаку Бабелю, російському радянському письменнику, драматургу, сценаристу Іллі Ільфу, російському радянському поету, перекладачу Едуарду Багрицькому і російському радянському прозаїку, поету Валентину Катаєву.

Водночас відзначається, що обмеження не поширюються на дослідження життя та творчої спадщини Бабеля, Ільфа, Багрицького і Катаєва, зберігання, купівлю/продаж, читання видань їх творів, експонування пов’язаних з ними предметів та документів у музейних закладах.

Теги: #бабель #жванецький #уінп

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