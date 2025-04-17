Інтерфакс-Україна
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12:35 17.04.2025

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

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НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки у члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Володимира Луганського через нібито підроблені документи про науковий ступінь, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у судовій владі.

"Вранці в четвер слідчі дії проходили вдома у Луганського, на даний момент обшук проводиться в службовому кабінеті", - зазначив співрозмовник агентства.

За даними джерела, йдеться про отримання виплат на підставі ймовірно підроблених документі про науковий ступінь доктора філософії в галузі права.

У 2011 році Луганський начебто здобув диплом доктора філософії в МАУП. Проте на той момент цей освітній заклад "не відносився до суб’єктів видачі дипломів доктора філософії", тобто взагалі не мав права їх видавати.

Разом з тим, згідно з постановою Луганського окружного адміністративного суду, доплата Луганському за науковий ступінь становила 15% посадового окладу судді. За період його роботи з 21 квітня 2015 року по 30 вересня 2020 року він безпідставно отримав щонайменше 160 074 грн.

Теги: #обшуки #вккс #набу

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