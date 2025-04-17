Прокопів заявляє про політичну вмотивованість звинувачень проти нього

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Прокопів заявляє про політичну вмотивованість звинувачень, висунутих правоохоронцями проти нього, про переслідування опозиції та "зачистку місцевого самоврядування в столиці".

"В перші дні повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 хтось мав взяти на себе відповідальність за життєдіяльність столиці. І я таку відповідальність на себе взяв. Минуло 3 роки. Київ вистояв і живе. Сьогодні мені вручили підозру за абсурдним звинуваченням, що я незаконно переправляв військовозобовʼязаних за кордон. Не майте жодного сумніву, що справа суто політична, в рамках переслідування опозиції та зачистки місцевого самоврядування в столиці", - ідеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

Прокопів вказує, що після початку повномасштабного вторгнення він був уповноважений начальником КМВА "відповідати і забезпечувати продовольчу безпеку товарами першої необхідності, гуманітарною допомогою, медикаментами".

"Розпорядженням Київської міської цивільно-військової адміністрації було врегульовано доступ до системи "Шлях" і покладено на мене обов'язки вносити дані в електронну базу. Я 24/7 працював напряму з волонтерськими організаціями, медичними закладами, військовими частинами і силами ТРО. В результаті ми завезли тисячі тонн гуманітарної допомоги, сотні автівок для потреб збройних сил, десятки тон медикаментів. А тепер мені закидають – сприяння в незаконному перетині державного кордону військовозобовʼязаних чоловіків з метою ухилення ними від військового призову. Йдеться про двох водіїв вантажівок, які в якийсь час не повернулися", - зазначив він.

Прокопів напряму пов'язує таки звинувачення з "системним переслідуванням" опозиції а також із спробою "зачистити місцеве самоврядування", що, на його думку, свідчить про "підготовку до виборів".

"Чому це відбувається саме зараз? Окрім системного переслідування "Європейської солідарності" має місце також спроба ще зачистити місцеве самоврядування в Києві і взяти під контроль Київраду, шляхом обрання секретаря, орієнтованого на Офіс президента, який має протидіяти обраному міському голові Кличку. А ви кажете, підготовка до виборів не ведеться… Комусь боротьба за Україну, а комусь - за владу в Україні, абсолютну, не гребуючи жодними методами", - акцентував він.

Як повідомлялось, поліція Києва та СБУ повідомили про підозру заступнику голови КМДА в організації схеми переправлення призовників через держкордон України, повідомляє Національна поліція України. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про заступника мера Києва Кличка Володимира Прокопіва. Як повідомляє Нацполіція, за вказівкою фігуранта, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які, не маючи на те законних підстав, перетнули кордон України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.