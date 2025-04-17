До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

У Дніпрі до 30 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку "шахедів", серед них п'ятеро дітей, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали 30, п'ятеро – діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один – у важкому стані", - написав Лисак в телеграмі.

За його словами, в Межиріцькій громаді Павлоградського району виникла пожежа. Її рятувальники загасили. Пошкоджені вантажівка та автомобільні бокси.

На Нікопольщині через ворожі удари потерпали райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію.

Побиті приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка, газогін.

Ворог знову станом на ранок четверга атакує область "шахедами", попри те, що Сили оборони вже десяток знищили.