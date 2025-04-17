Інтерфакс-Україна
Події
04:11 17.04.2025

Під удар ворожого дрону потрапив мешканець Інженерного на Херсонщині - ОВА

1 хв читати

Під удар російського дрона потрапив місцевий мешканець Інженерного на Херсонщині, повідомляє ОВА.

"До лікарні звернувся житель Інженерного, котрий потрапив під удар російського дрона. Внаслідок вибуху 52-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення тазу та руки", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, медики надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/34428

Теги: #постраждалий #херсонська #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:44 17.04.2025
До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

00:14 17.04.2025
У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

23:47 16.04.2025
У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

22:58 16.04.2025
Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

20:29 13.04.2025
Увечері неділі ЗС РФ знову скинули вибухівку з БпЛА по мешканцю Херсонщини – ОВА

Увечері неділі ЗС РФ знову скинули вибухівку з БпЛА по мешканцю Херсонщини – ОВА

11:23 12.04.2025
УЧХ передав на Херсонщину два потужних генератори – ОВА

УЧХ передав на Херсонщину два потужних генератори – ОВА

22:49 07.04.2025
Окупанти атакували з БпЛА херсонця, чоловіка направили до лікарні – Мрочко

Окупанти атакували з БпЛА херсонця, чоловіка направили до лікарні – Мрочко

18:53 05.04.2025
Удень суботи окупанти атакували з дрона Томину Балку, є постраждалий - ОВА

Удень суботи окупанти атакували з дрона Томину Балку, є постраждалий - ОВА

06:24 04.04.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

05:56 04.04.2025
Один цивільний постраждав внаслідок атаки ворога по Запоріжжю - ОВА

Один цивільний постраждав внаслідок атаки ворога по Запоріжжю - ОВА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

Антикорупційні органи повідомили про нову підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Смирнову

ОСТАННЄ

На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 205 військовослужбовців - Генштаб

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

РФ вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичній сфері

Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

Зеленський обговорив з дипломатами роботу на найближчі тижні

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

Кошта: Я приєднуюся до програми BringKidsBack, щоб вимагати безпечного повернення українських дітей

Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

Військові Ізраїлю поки що не ведуть масштабного наступу в Газі, щоб не заважати переговорам про заручників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА