Під удар ворожого дрону потрапив мешканець Інженерного на Херсонщині - ОВА

Під удар російського дрона потрапив місцевий мешканець Інженерного на Херсонщині, повідомляє ОВА.

"До лікарні звернувся житель Інженерного, котрий потрапив під удар російського дрона. Внаслідок вибуху 52-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення тазу та руки", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, медики надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/34428