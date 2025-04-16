Інтерфакс-Україна
Події
20:12 16.04.2025

Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

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Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

У музеї "Будинок митрополита" Національного заповідника "Софія Київська" відкрилася персональна виставка художниці Діани Подолянчук "База. Ґрунт. Фундамент".

Серед гостей, зокрема, був присутній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов.

Картини Подолянчук зображують знакові для України історичні події.

"Тут багато картин, які присвячені нашим захисникам, а також картини, які стосуються тематики Київської Русі. Насамперед тут є перший дрон, який зробила наша княгиня Ольга, перший дрон-камікадзе. І зараз за цим принципом наші розвідники також працюють і завдають великої шкоди нашим ворогам", - розповіла вона.

Художниця наголосила, що через це виставка має велике значення не лише в культурному просторі, а і в стратегічному.

Подолянчук розповіла, що картини були написані спільно з військовими підрозділам. За її словами, деякі події, зображені на них, наразі засекречені — в описах до них стоїть лише знак питання. Художниця пояснила, що поки що не може розкривати, що саме закладено в ці роботи. За її словами, "розсекретити" їх буде можливо лише з часом.

Керівник Служби військового капеланства ГУР МОУ отець Костянтин Холодов зазначив, що кожен зможе знайти у картинах Подолянчук, де є багато релігійних підтекстів, щось своє. На його думку, художниця знайшла відповідь на запитання: як можна зобразити світ невидимий, духовний.

Теги: #виставка #гур

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