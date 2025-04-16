Російські хакери атакували дипломатів фейковими запрошеннями від "одного з найбільших" європейських МЗС – ЗМІ

Хакерська група Cozy Bear, пов'язана з російськими спецслужбами, маскуючись під "одне з найбільших" міністерств закордонних справ в Європейському Союзі, намагалася обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення, повідомляє Politico у середу.

"Хакери, які стояли за новою кампанією, видавали себе за "велике" європейське міністерство закордонних справ, розсилаючи фальшиві запрошення мішеням, зокрема, міністерствам закордонних справ, а також посольствам країн, що не входять до ЄС, розташованим в Європі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, Cozy Bear – одна з найвідоміших російських хакерських груп. Вважається, що воно здійснило такі великі хакерські атаки, як вторгнення в Національний комітет Демократичної партії США напередодні президентських виборів 2016 року, а також нещодавній масований злам компанії-розробника програмного забезпечення SolarWinds, який називають найбільшою атакою в історії.

Західні служби безпеки раніше пов'язували Cozy Bear, також відому як APT29 і Midnight Blizzard, зі Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

Як повідомлялось, 8 квітня акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали в соціальній мережі X зазнав атаки хакерів рано вранці у вівторок: в ньому з’явилося повідомлення про начебто напад на "чеські війська біля кордону з Калінінградом російських сил" та "терміновий зв'язок з НАТО для координації негайного розгортання".