Інтерфакс-Україна
Події
13:28 16.04.2025

Російські хакери атакували дипломатів фейковими запрошеннями від "одного з найбільших" європейських МЗС – ЗМІ

1 хв читати
Російські хакери атакували дипломатів фейковими запрошеннями від "одного з найбільших" європейських МЗС – ЗМІ

Хакерська група Cozy Bear, пов'язана з російськими спецслужбами, маскуючись під "одне з найбільших" міністерств закордонних справ в Європейському Союзі, намагалася обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення, повідомляє Politico у середу.

"Хакери, які стояли за новою кампанією, видавали себе за "велике" європейське міністерство закордонних справ, розсилаючи фальшиві запрошення мішеням, зокрема, міністерствам закордонних справ, а також посольствам країн, що не входять до ЄС, розташованим в Європі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, Cozy Bear – одна з найвідоміших російських хакерських груп. Вважається, що воно здійснило такі великі хакерські атаки, як вторгнення в Національний комітет Демократичної партії США напередодні президентських виборів 2016 року, а також нещодавній масований злам компанії-розробника програмного забезпечення SolarWinds, який називають найбільшою атакою в історії.

Західні служби безпеки раніше пов'язували Cozy Bear, також відому як APT29 і Midnight Blizzard, зі Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

Як повідомлялось, 8 квітня акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали в соціальній мережі X зазнав атаки хакерів рано вранці у вівторок: в ньому з’явилося повідомлення про начебто напад на "чеські війська біля кордону з Калінінградом російських сил" та "терміновий зв'язок з НАТО для координації негайного розгортання".

Теги: #мзс #хакери #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 16.04.2025
Рада звернулась до ЄС продовжити заходи для України заходи з лібералізації торгівлі - нардеп

Рада звернулась до ЄС продовжити заходи для України заходи з лібералізації торгівлі - нардеп

09:49 16.04.2025
ЄС шукає способи продовжувати санкції проти РФ без згоди всіх країн союзу - ЗМІ

ЄС шукає способи продовжувати санкції проти РФ без згоди всіх країн союзу - ЗМІ

15:55 15.04.2025
План ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв включатиме СПГ - представниця ЄК

План ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв включатиме СПГ - представниця ЄК

12:51 15.04.2025
Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти РФ без згоди Угорщини

Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти РФ без згоди Угорщини

11:04 15.04.2025
ЄС опублікує план припинення імпорту російської нафти та газу в травні

ЄС опублікує план припинення імпорту російської нафти та газу в травні

02:54 15.04.2025
Дії Трампа змушують Європу повертатися до ідеї шукати додатковий імпорт газу з Росії - ЗМІ

Дії Трампа змушують Європу повертатися до ідеї шукати додатковий імпорт газу з Росії - ЗМІ

00:00 15.04.2025
Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях в Москві 9 травня – ЗМІ

Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях в Москві 9 травня – ЗМІ

23:42 14.04.2025
Голова МЗС Польщі: ми підримуємо розширення ЄС на основі заслуг

Голова МЗС Польщі: ми підримуємо розширення ЄС на основі заслуг

18:16 14.04.2025
У Львові відбулася перша міжурядова конференція між Україною та Нідерландами - МЗС

У Львові відбулася перша міжурядова конференція між Україною та Нідерландами - МЗС

17:05 14.04.2025
Каллас: 17-й пакет санкцій для РФ Рада ЄС розгляне у травні

Каллас: 17-й пакет санкцій для РФ Рада ЄС розгляне у травні

ВАЖЛИВЕ

Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації - нардеп

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

Помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг

Сили оборони на Курщині відбили 17 атак російських загарбників

ОСТАННЄ

Трамп проведе переговори про мита з японською делегацією

Сибіга: Росії не місце в ОБСЄ

Митна служба попередила про затримки для вантажівок на ПП "Чоп", "Ужгород" і "Дякове" через перевірку ваг 17-24 квітня

Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України

ДБР повідомило про підозру директору ПП, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду"

Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

Поліція затримала неповнолітніх, причетних до вбивства 19-річного мешканця Івано-Франківська

Волонтери УЧХ взяли участь у пошуку постраждалих через російську атаку БпЛА на Одесу

В Раду викликали міністра освіти – нардеп

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА