Інтерфакс-Україна
Події
19:49 15.04.2025

Фіцо поїде у Москву на 9 травня, попри застереження Каллас

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Фіцо поїде у Москву на 9 травня, попри застереження Каллас

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує прибути до Москви для участі у травневих святкуваннях, наголосивши, що вважає заклики відмовитися від поїздки "неповажними".

"Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерігає лідерів ЄС від участі в травневих святкуваннях Дня Перемоги в Москві. Участь не буде сприйнято легковажно. 9 травня їду в Москву. Чи є це попередженням пані Каллас шляхом шантажу або оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025-й, а не 1939-й", - написав Фіцо в Facebook.

Він заявив, що ЄС потрібна дискусія про природу демократії на фоні подій в Румунії чи Франції у зв’язку з президентськими виборами та "халеп які творить Захід у Грузії чи Сербії".

"Пані Каллас, хочу повідомити, що я є законним прем’єр-міністром Словаччини – суверенної країни. Ніхто не може сказати мені, куди я повинен або не повинен їхати. Поїду в Москву, щоб віддати шану тисячам червоноармійців, які полягли, визволяючи Словаччину. Як і мільйони інших жертв нацистського розгулу. Так само, як я віддав шану жертвам висадки в Нормандії, або в Тихому океані, або піду і віддам шану пілотам ВПС. І нагадаю, що як один із небагатьох в ЄС я постійно говорю про необхідність миру в Україні і не належу до числа палких прихильників продовження цієї безглуздої війни. Слова пана Каллас неповажні, і я проти них заперечую", - заявив Фіцо.

 

Теги: #візит #росія #словаччина

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