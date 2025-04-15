Трамп зустрінеться з Мелоні у Вашингтоні у четвер

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Двостороння зустріч прем'єрки Італії Джорджи Мелоні з президентом США Дональдом Трампом відбудеться у четвер у Вашингтоні, повідомляє британська The Guardian, зазначаючи прихильність президента США до італійської лідерки.

"Тепер її вплив на Трампа буде піддано випробуванню, коли вони зустрінуться у Вашингтоні в четвер на своєму першому двосторонньому саміті. Мелоні стала першим європейським лідером, який зустрівся з Трампом після того, як він призупинив деякі із запланованих підвищення тарифів минулого тижня", - йдеться у повідомленні видання на сайті у вівторок.

Зазначається, що з одного боку, це ідеальна можливість для Мелоні продемонструвати політичну близькість з Трампом і водночас підвищити її авторитет як провідника більш змістовного діалогу. "З іншого боку, це буде делікатне балансування для прем'єр-міністра, яка також знає, що вона повинна бути обережною, щоб зберегти свою вірність партнерам Італії з ЄС", - зазначає видання.

"Щодо України, незважаючи на підтримку союзників під час правління Джо Байдена в США, її партія "Італійські брати" вперше утрималася від резолюції Європейського парламенту в березні, яка підтверджує підтримку Києва проти російської агресії. Вона прохолодно поставилася до "коаліції бажаючих", яку відстоюють Макрон і Кір Стармер", - пише видання.

Раніше про наміри Мелоні відвідати Вашингтон повідомили італійські ЗМІ та Bloomberg, згодом інформацію підтвердили у Білому домі.

Мелоні висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.