Захист неба над Одещиною та розвиток регіону обговорили на нараді під головуванням Зеленського

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В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку, повідомила його пресслужба.

"Глава держави заслухав доповідь начальника Одеської ОВА Олега Кіпера про стан забезпечення захисту від російських атак. Він також поінформував про ситуацію з експортом зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Командувач повітряного командування "Південь" генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини.

Начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський окремо поінформував про оперативну обстановку в регіоні.