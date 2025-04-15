Інтерфакс-Україна
Події
18:26 15.04.2025

Захист неба над Одещиною та розвиток регіону обговорили на нараді під головуванням Зеленського

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Захист неба над Одещиною та розвиток регіону обговорили на нараді під головуванням Зеленського
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку, повідомила його пресслужба.

"Глава держави заслухав доповідь начальника Одеської ОВА Олега Кіпера про стан забезпечення захисту від російських атак. Він також поінформував про ситуацію з експортом зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Командувач повітряного командування "Південь" генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини.

Начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський окремо поінформував про оперативну обстановку в регіоні.

Теги: #нарада #одеса #зеленський

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