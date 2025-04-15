Зеленський назвав позитивними зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини

Зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини президент Володимир Зеленський назвав позитивними та анонсував нові зустрічі.

"Це була зустріч технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі — і офлайн, і онлайн — будуть продовжуватися весь цей тиждень. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали", — сказав Зеленський на пресконфренції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.

"Поки що обидві сторони завершили зустрічі позитивно", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у минулу п'ятницю,11 квітня, у Вашингтоні відбулися технічні консультації щодо угоди про корисні копалини, в ході яких українська делегація передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.