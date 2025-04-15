Інтерфакс-Україна
Події
14:17 15.04.2025

УЗ повернула пропозиції партнерів до програми лояльності "Залізні друзі"

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УЗ повернула пропозиції партнерів до програми лояльності "Залізні друзі"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) після кібератаки повернуло пропозиції від партнерів до програми лояльності "Залізні друзі", повідомила пресслужба компанії.

"Програма лояльності "Укрзалізниці" "Залізні друзі" повертається після тимчасової відсутності через кібератаку… Понад 30 пропозицій від наших постійних партнерів, а також нових, серед яких - гурт МУР; заклади мережі Gastro Family: "Остання Барикада", "Канапа", "Канапка-бар", MUSHLYA, BPSH, Philadelphia, компанія BARTA DESIGN, аптеки мережі "9-1-1" - вже очікують в розділі "Профіль" застосунку", - йдеться в повідомленні УЗ в телеграм у вівторок.

Но початку квітня УЗ після кібератаки відновила програму лояльності "Залізні друзі", нарахувавши пасажирам додатково 10 тис. "обіймашок" як компенсацію за незручності. Тоді в УЗ зазначили, що знижки та пропозиції від партнерів, на які можна буде витратити бонусні "обіймашки", повернуться трохи згодом.

Раніше повідомлялося, що УЗ відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів після кібератаки.

Голова правління компанії Олександр Перцовський заявив, що вважає головним підозрюваним в кібератаці Росію.

В "Укрзалізниці" розповіли, що кібератака почалась о 5:30 ранку 23 березня з раптової втрати моніторингу інфраструктури, про що повідомила керівництву чергова зміна.

Теги: #програма_залізні_друзі #укрзалізниця

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