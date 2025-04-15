В Херсонській області знищено 2 станції РЕБ противника "Борисоглєбськ-2"

Сили оборони Півдня України знищили дві станції російського комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Борисоглєбськ-2", повідомляється в Телеграм у вівторок.

Станції було виявлено 14 квітня біля окупованого села Новокам'янське Херсонської області. "В результаті операції обидві станції знищено", - йдеться в повідомленні.

В Силах оборони півдня України відзначають, що "Борисоглєбськ-2" – це дуже дороговартісний автоматизований комплекс радіоелектронного придушення, який може одночасно виконувати до 30 бойових завдань.

Повідомлення проілюстровано відеозаписами знищення комплексів.