Інтерфакс-Україна
Події
14:10 15.04.2025

В Херсонській області знищено 2 станції РЕБ противника "Борисоглєбськ-2"

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Сили оборони Півдня України знищили дві станції російського комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Борисоглєбськ-2", повідомляється в Телеграм у вівторок.

Станції було виявлено 14 квітня біля окупованого села Новокам'янське Херсонської області. "В результаті операції обидві станції знищено", - йдеться в повідомленні.

В Силах оборони півдня України відзначають, що "Борисоглєбськ-2" – це дуже дороговартісний автоматизований комплекс радіоелектронного придушення, який може одночасно виконувати до 30 бойових завдань.

Повідомлення проілюстровано відеозаписами знищення комплексів.

Теги: #реб #херсонська_область #борисоглєбськ_2

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