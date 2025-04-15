Кабмін затвердив окремий механізм бронювання для СБУ та розвідки

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобовʼязаних, зокрема, затвердивши окремий механізм для співробітників Служби безпеки України та працівників розвідувальних органів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Раніше загальні правила бронювання не враховували специфіку обліку в цих структурах. Тепер визначено, що дія старих норм на них не поширюється, і впроваджено спеціальну процедуру бронювання на період мобілізації та воєнного стану", - написав Гончаренко в Телеграм у вівторок.