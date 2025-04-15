Група Макфола-Єрмака працюватиме над новими енергетичними та технологічними санкціями проти РФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із членами Міжнародної експертної групи з питань санкцій проти Росії, яку він очолює разом із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майклом Макфолом, повідомив Офіс.

Згідно з його повідомленням, у зустрічі також узяли участь радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, радники керівника Офісу глави держави Дарія Зарівна та Сергій Лещенко.

"Завдяки вашим зусиллям було розроблено безпрецедентний пакет санкцій, спрямований проти однієї з найбільших держав – порушниць світового порядку в сучасній історії", – наводяться слова Єрмака на офіційному сайті президента України у вівторок.

За словами Власюка, ввведені проти РФ заходи привели до втрати $96 млрд доходів від експорту нафти з грудня 2022 року, суттєво вплинули на ситуацію в гірничодобувній, металургійній, автомобільній та авіаційній промисловості, а також на зростання вартості компонентів для військового виробництва РФ.

Керівник Офісу президента наголосив, що критично важливо унеможливити згортання санкцій до справедливого закінчення війни. Тому на базі Міжнародної санкційної групи потрібно працювати над тим, щоб контролювати будь-які ризики зменшення санкційного тиску на РФ.

Макфол зазначив, що Міжнародна санкційна група продовжуватиме свою роботу для посилення тиску на Росію. Зокрема, члени групи працюватимуть над арештованими активами Центробанку РФ, новими енергетичними санкціями та стримуванням технологічних компонентів з усього світу, особливо з Китаю, які надходять у Росію.

Раніше повідомлялося, що санкційна група Макфола-Єрмака за три роки існування напрацювала три комплексні Action Plans та 18 окремих рекомендацій (Working Papers) по ключових напрямах санкційної політики. Ці пропозиції стали основою для конкретних рішень країн санкційної коаліції.