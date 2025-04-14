Сенатор Кейн у Києві отримав "свіжу" інформацію щодо ситуації, аби аргументувати колегам необхідність продовження допомоги Україні

Сенатор від Демократичної партії Тім Кейн під час свого першого візиту до України провів зустрічі з урядовцями, неурядовими організаціями, ветеранами, парламентарями задля отримання актуальної інформації щодо ситуації у країні та обговорення необхідності продовження США підтримки українців

На пресконференції у Києві у понеділок Кейн нагадав, що він є членом Комітету Сенату США зі збройних сил і майже рівно рік він працював з колегами над законопроєктом про надання Україні 61 мільярда доларів оборонної допомоги і додаткових коштів на гуманітарну допомогу Україні.

"...І десь влітку 2025 року нам потрібно буде розглянути наступну главу підтримки України з боку США", - зазначив сенатор.

За словами Кейна, під час візиту до Києва він хотів поспілкуватися з урядовцями, неурядовими організаціями, ветеранами, парламентарями, щоб отримати "найкращу, найсвіжішу інформацію" щодо ситуації в Україні. Зокрема, це буде корисно під час аргументування колегам у Вашингтоні важливості продовжувати двопартійну підтримку України. Як додав сенатор, він також матиме додатковий діалог з німецькими та польськими урядовцями.

"Очевидно, що обставини змінилися з американськими виборами, обставини змінилися в Європі. Що не змінилося, так це мужність українського народу. Що не змінилося, так це сильна підтримка американців, американського народу для українського народу", - запевнив він.

За словами Кейна, у його рідному місті Річмонд, штат Вірджинія, можна побачити "принаймні один український прапор на кожному кварталі".

"Тому моя мета - дізнатися якомога більше. Це було корисно, аби після повернення аргументувати, щоб ми продовжували рішуче підтримувати українську свободу, українську незалежність, українську самооборону", - підкреслив він.