Інтерфакс-Україна
Події
19:10 14.04.2025

Зеленський підписав законопроєкт про знижку в 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

2 хв читати
Зеленський підписав законопроєкт про знижку в 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №12093, яким регулюються механізми притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

"Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку! (…) Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+", - написала Черногоренко у Facebook в понеділок, 14 квітня.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" 13 березня.

Запропоновані законопроєктом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, і нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8,5 тис. грн) через самостійне ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через електронний кабінет.

Передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, і очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян.

Законопроєкт пропонує доповнити КУпАП ст. 279-9 "Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку і порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якщо особа не заперечує допущене порушення і згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності".

А також ст. 300-3 "Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у випадках, коли особа не заперечує допущене порушення і згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності".

Крім того, пропонується внести низку змін до низки інших статей КУпАП для приведення їх у відповідність до зазначених нових норм.

Теги: #законопроєкт #штрафи #тцк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 11.04.2025
Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

12:58 11.04.2025
У приміщенні Луцького ТЦК помер голова ВЛК

У приміщенні Луцького ТЦК помер голова ВЛК

10:40 10.04.2025
Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами

Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами

20:32 09.04.2025
Законопроєкт про віртуальні активи може бути винесений на голосування фінкомітету Ради до кінця квітня - Гетманцев

Законопроєкт про віртуальні активи може бути винесений на голосування фінкомітету Ради до кінця квітня - Гетманцев

08:24 09.04.2025
70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

02:17 09.04.2025
Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

01:28 09.04.2025
Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

11:34 08.04.2025
Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

16:54 03.04.2025
Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

18:17 02.04.2025
До мовного омбудсмена надійшло 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025р

До мовного омбудсмена надійшло 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025р

ВАЖЛИВЕ

Полонені громадяни КНР хочуть на обмін і повернутися до Китаю

Військовополонені-громадяни КНР запевняють, що опинилися на війні за контрактом, не мають стосунку до китайського уряду

Полонені громадяни КНР задоволені ставленням України до них, кажуть, що їх годують навіть їжею з Макдональдсу

Кількість жертв удару по Сумах зросла до 35, постраждалих 117 – прокуратура

У Сумах зафіксовано "приліт", ймовірно "шахеда" – в.о. мера

ОСТАННЄ

Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на РФ

Полонені громадяни КНР хочуть на обмін і повернутися до Китаю

Київська влада просить релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь

У Львові відбулася перша міжурядова конференція між Україною та Нідерландами - МЗС

Президент Естонії схвалив закони, що дозволяють збройним силам топити підозрілі судна

Військовополонені-громадяни КНР запевняють, що опинилися на війні за контрактом, не мають стосунку до китайського уряду

Полонені громадяни КНР задоволені ставленням України до них, кажуть, що їх годують навіть їжею з Макдональдсу

Окупанти стали частіше використовувати отруйні гази в Запорізькій області – ГУР

Корея виділяє $4,76 млн на підтримку цифровізації уряду України

Україна запросила на 9 травня в Київ високопосадовців з ЄС та лідерів "Коаліції охочих" на противагу параду в Москві – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА