Інтерфакс-Україна
Події
19:05 14.04.2025

Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на РФ

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Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на РФ
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів відеоконференцію з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7, і закликав країни "Великої сімки" посилити тиск на РФ.

Як повідомляє пресслужба президента, у розмові також узяли участь заступник керівника ОП Ігор Жовква та радниця керівника ОП Дарія Зарівна.

"Щоб досягти справжнього припинення вогню й тривалого миру, нам потрібно примусити їх, а не просити. Є один шлях – більш руйнівні санкції проти Росії, посилення політичного тиску, більше оборонної допомоги Україні та її швидкий вступ до ЄС. Інші шляхи дадуть Росії змогу імітувати мирний процес, затягуючи війну", - сказав Єрмак.

Він також поінформував учасників розмови про наслідки російського ракетного удару по Сумах 13 квітня.

"Вони (росіяни - ІФ-У) використовують терор як повідомлення. Зрозуміло, що вони хочуть продовжувати цю війну. Неважливо, що вони вам кажуть. Вони знову й знову намагатимуться завоювати Україну. І таких спроб теракту буде більше. Маючи справу з росіянами, ми повинні пам’ятати, що вони безжальні. Не шукайте доброї волі – не знайдете", - наголосив Єрмак.

У свою чергу, представники країн G7 погодилися з необхідністю тиску на Росію, зокрема санкційного, повного припинення вогню та реалізації гуманітарних кроків: звільнення військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих дітей.

 

Теги: #тиск #рф #g7

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