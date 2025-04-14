Окупанти стали частіше використовувати отруйні гази в Запорізькій області – ГУР

На лінії бойового зіткнення, зокрема біля села Щербаки Оріхівського району Запорізькій області, дедалі частіше фіксуються випадки застосування російськими окупантами боєприпасів з отруйним газом, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во: московити скидають їх з безпілотників на позиції Сил безпеки і оборони України. Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі", - йдеться повідомленні.

В ГУР відзначають, що через неспроможність окупаційної армії досягти поставлених завдань на полі бою використання загарбниками хімікатів на фронті набуло системного характеру.

Наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.