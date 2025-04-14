РФ обстріляла вагон поїзда в Чернігівській області, виникла пожежа - УЗ

Ворог обстріляв вагон поїзда в Чернігівській області, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Залізнична інфраструктура знову перебуває під ворожим обстрілом. Російські терористи обстріляли вагон поїзда на прикордонні з ворогом в Чернігівській області. В результаті пошкоджено вагон, сталося загорання всередині вагона, вибиті вікна. Пошкоджений вагон залишився на ходу та поїхав з місця події в складі поїзда", - повідомили в пресслужбі УЗ.

Обійшлось без жертв та постраждалих, працівники та пасажири перебували в укриттях, сказано в повідомленні.