Інтерфакс-Україна
Події
14:55 14.04.2025

РФ обстріляла вагон поїзда в Чернігівській області, виникла пожежа - УЗ

1 хв читати

Ворог обстріляв вагон поїзда в Чернігівській області, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Залізнична інфраструктура знову перебуває під ворожим обстрілом. Російські терористи обстріляли вагон поїзда на прикордонні з ворогом в Чернігівській області. В результаті пошкоджено вагон, сталося загорання всередині вагона, вибиті вікна. Пошкоджений вагон залишився на ходу та поїхав з місця події в складі поїзда", - повідомили в пресслужбі УЗ.

Обійшлось без жертв та постраждалих, працівники та пасажири перебували в укриттях, сказано в повідомленні.

Теги: #укрзалізниця #чернігівська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 14.04.2025
На Харківщині через ворожі обстріли загинули четверо мирних мешканців – Синєгубов

На Харківщині через ворожі обстріли загинули четверо мирних мешканців – Синєгубов

19:35 13.04.2025
Президентка Єврокомісії про атаку Сум: Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України

Президентка Єврокомісії про атаку Сум: Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України

16:49 13.04.2025
Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

15:56 13.04.2025
Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

12:55 13.04.2025
Через ворожий обстріл Куп’янська загинули 2 мирних мешканки

Через ворожий обстріл Куп’янська загинули 2 мирних мешканки

09:41 12.04.2025
Дві людини дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області

Дві людини дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області

09:51 11.04.2025
Через нічні ворожі обстріли Куп'янська постраждали троє мирних жителів

Через нічні ворожі обстріли Куп'янська постраждали троє мирних жителів

08:55 11.04.2025
До дев'яти зросла кількість постраждалих через ракетний удар у Дніпрі

До дев'яти зросла кількість постраждалих через ракетний удар у Дніпрі

19:36 10.04.2025
РФ повністю знищила частину складів виробника побутових товарів "Біосфери" в Дніпрі, є загиблий та поранені співробітники – СЕО

РФ повністю знищила частину складів виробника побутових товарів "Біосфери" в Дніпрі, є загиблий та поранені співробітники – СЕО

17:38 09.04.2025
Окупанти атакували с/г підприємство та дитячий майданчик на Чернігівщині, без постраждалих

Окупанти атакували с/г підприємство та дитячий майданчик на Чернігівщині, без постраждалих

ВАЖЛИВЕ

У Сумах зафіксовано "приліт", ймовірно "шахеда" – в.о. мера

Литва спрямувала EUR10 млн на виробництво українського далекобійного озброєння

Глава МВС: Cеред поранених внаслідок ракетних ударів по Сумах 11 людей - у важкому стані

Путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення - Зеленський

Україна готова купити 10 систем Patriot за $15 млрд - Зеленський

ОСТАННЄ

У Запорізькій області під час роботи у полі через атаку дрону загинув чоловік

Російські окупанти атакували "Шахедом" одну з автостоянок в Сумах, постраждала одна людина – в.о. мера

Юний борець із Сум допоміг постраждалим врятуватись із заблокованого внаслідок ракетної атаки автобуса

У Харкові ліквідовано масштабну пожежу, що спричинив ранковий удар ворожого БпЛА

У Сумах зафіксовано "приліт", ймовірно "шахеда" – в.о. мера

Заморозки на ґрунті очікуються вночі в центральних, південних і східних областях

Повітря в Україні у вівторок вдень прогріється до 14-20°

СБУ затримала в Харкові навідника російських дронів на ТЕЦ

Зруйноване виробництво Winetime

Литва спрямувала EUR10 млн на виробництво українського далекобійного озброєння

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА