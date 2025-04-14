Інтерфакс-Україна
Події
13:57 14.04.2025

Повітря в Україні у вівторок вдень прогріється до 14-20°

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Повітря в Україні у вівторок вдень прогріється до 14-20°

У вівторок в Україні вдень передбачається 14-20°: найтепліше у східних областях, а прохолодніше в західній частині та в районах, близьких до морів, доволі сильний вітер південного напрямку.

Як повідомляє Укгідрометцентр, опади у вівторок не очікуються, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у південних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 15-20° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів 10-15°.

У Києві у вівторок, 15 квітня, буде сухо, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 15 квітня найвища температура вдень була  24,2 в 2018р., найнижча вночі  4,2 морозу в 1928р.

У середу, 16 квітня, в західних областях пройде невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

У Києві у середу - без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 20°.

Теги: #прогноз_погоди

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