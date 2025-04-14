Інтерфакс-Україна
Події
13:10 14.04.2025

Зруйноване виробництво Winetime

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Внаслідок ракетної у ніч на неділю атаки зруйнований склад "Аснова Холднінг" та виробничі потужності Winetime, повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки на Київ повністю зруйновано приміщення складського призначення "Аснова Холдинг" площею 4,5 тис. кв. м. Також пошкоджено цех, виробництво та логістику Winetime. На щастя, постраждалих немає і це — найголовніше. Зараз ми працюємо над переорганізацією роботи цехів та логістики, щоб нівелювати наслідки атаки в роботі магазинів", - повідомляється на сторінках компанії у соцмережах.

Уточюється, що руйнування потужностей значні, компанія оцінює збитки.

Теги: #руйнування #winetime #виробництво

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