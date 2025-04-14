Інтерфакс-Україна
Події
12:09 14.04.2025

Пастор Бернс про атаку на Суми: Ось чому я назвав Путіна злом

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Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, засудив ракетну атаку російських військ на Суми у Вербну неділю, назвав її "непростимим нападом на людяність, віру і святість життя", а Володимира Путіна - злом.

"Ось чому я назвав Путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах (Україна) у Вербну неділю, день, призначений для поклоніння і духовного оновлення для християн по всьому світу", - написав він у соціальній мережі Х.

"Цей жорстокий напад, бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю, є непростимим нападом на людяність, віру і святість життя", - додав він.

"Таке навмисне насильство проти беззахисних віруючих свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злих дій", - наголосив він.

За його словами, президент США Дональд Трамп "бажає, щоб ці злісні дії припинилися, а мир настав якнайшвидше". "Давайте вшануємо пам'ять загиблих, прагнучи до світу, де такі жахи ніколи не повторяться", - додав він.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на допис пастора Бернса та подякував йому за підтримку України. "Ваші слова резонують - особливо зараз, коли моральна ясність потрібна більше, ніж будь-коли. Ми цінуємо вашу готовність бути з нами і називати речі своїми іменами: Дії Росії є чистим злом", - написав Єрмак у соціальній мережі Х у понеділок.

 

Теги: #пастор #ракетний_удар #суми

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