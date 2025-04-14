Зеленський про можливість світової війни через агресію РФ: Загроза реальна

Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що через російську агресію та плани подальшої експансії зараз на кону стоїть безпека всього світу.

"Якщо ми не будемо твердо стояти, він (президент Росії Володимир Путін – ІФ-У) просунеться далі", - сказав Зеленський в інтерв'ю CBS.

Президент підкреслив, що "це не просто марні домисли; загроза є реальною".

"Кінцева мета Путіна - відродження Російської імперії і повернення території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. З огляду на все це я вважаю, що це може перерости у світову війну", - сказав він.

Зеленський додав, що "не буде безпечного місця, не буде безпечного місця для будь-кого".

Тому, на його думку, якщо Україна без підтримки союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню з боку окупантів, то війна може в подальшому лише загостритися.