Інтерфакс-Україна
Події
20:12 13.04.2025

УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам

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УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує надавати допомогу постраждалим від російського ракетного удару по Сумам. 

"Першу психологічну допомогу постраждалим надають фахівці Сумської обласної організації Українського Червоного Хреста. Станом на 17:00 за допомогою звернулися понад 150 осіб, з них 14 підлітків", - повідомив УЧХ у неділю у фейсбуці.

Волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Сумській області також здійснюють видачу людям будівельних матеріалів - водонепроникних брезентів, плівки для вікон, OSB-плит -для тимчасового закриття пошкоджень в оселях.

Як повідомлялось, станом на 18:00 а Сумах від російського ракетного удару у неділю  загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей. 

 

Теги: #допомога #учх #тчху #суми

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