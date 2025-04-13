УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує надавати допомогу постраждалим від російського ракетного удару по Сумам.

"Першу психологічну допомогу постраждалим надають фахівці Сумської обласної організації Українського Червоного Хреста. Станом на 17:00 за допомогою звернулися понад 150 осіб, з них 14 підлітків", - повідомив УЧХ у неділю у фейсбуці.

Волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Сумській області також здійснюють видачу людям будівельних матеріалів - водонепроникних брезентів, плівки для вікон, OSB-плит -для тимчасового закриття пошкоджень в оселях.

Як повідомлялось, станом на 18:00 а Сумах від російського ракетного удару у неділю загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

