УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам
Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує надавати допомогу постраждалим від російського ракетного удару по Сумам.
"Першу психологічну допомогу постраждалим надають фахівці Сумської обласної організації Українського Червоного Хреста. Станом на 17:00 за допомогою звернулися понад 150 осіб, з них 14 підлітків", - повідомив УЧХ у неділю у фейсбуці.
Волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Сумській області також здійснюють видачу людям будівельних матеріалів - водонепроникних брезентів, плівки для вікон, OSB-плит -для тимчасового закриття пошкоджень в оселях.
Як повідомлялось, станом на 18:00 а Сумах від російського ракетного удару у неділю загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.