РФ застосувала ракету з касетними боєприпасами при ударі по Сумах - Єрмак

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Російські війська при ударі по Сумах використали ракету з касетними боєприпасами, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ракета з касетними боєприпасами - це росіяни роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми - це свідомий обстріл цивільних людей", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, вранці у неділю, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по центру міста. В результаті – 21 людина загинула, 83 були поранені, серед них семеро дітей.