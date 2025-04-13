Інтерфакс-Україна
Події
11:50 13.04.2025

Зеленський про удар по Сумах: йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів, потрібна жорстка реакція світу

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Зеленський про удар по Сумах: йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів, потрібна жорстка реакція світу
Фото: https://www.president.gov.ua/

В результаті ворожого ракетного удару, за попередніми даними, загинули та зазнали поранень десятки цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", - написав він у телеграмі.

"Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", - додав він.

"Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", - зазначив глава держави.

Теги: #загиблі #ракетний_удар #зеленський #суми

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