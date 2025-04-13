Інтерфакс-Україна
Події
11:39 13.04.2025

Окупанти вбили трьох цивільних у Донецькій області у суботу - поліція

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Окупанти вбили трьох цивільних у Донецькій області у суботу - поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/38585?single

В Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу загинули троє цивільних, п'ятеро зазнали поранень, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Одна людина загинула в Покровську. Другий вбитий – у Лимані, який окупанти накрили з РСЗВ "Смерч". На Мирне Волноваського району війська рф скинули бомбу "УМПБ Д-30СН" - вбили літню жінку. По Костянтинівці росія вдарила бомбами "КАБ-250" та дронами – двоє жителів зазнали поранень. В Олександро-Калиновому ворожий FPV-дрон поцілив по легковому автомобілю - травмовано трьох цивільних осіб", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграмі у неділю.

Теги: #донецька_область #обстріли

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