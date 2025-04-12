Опитані у "Києві Цифровому" підтримали перейменування 10 вулиць

У застосунку "Київ Цифровий" опитані підтримали перейменування 10 запропонованих вулиць, провулків та проспектів столиці.

Зокрема, кияни підтримали необхідність перейменувати: вулицю Волго-Донську в Дарницькому районі на честь загиблого військовослужбовця та громадського активіста Павла Петриченка (90%); вулицю Суворова в Дарницькому районі на честь української підпільниці часів Другої світової війни Людмили Фої (85%); вулицю Сулеймана Стальського в Дніпровському районі на честь українського громадського і політичного діяча Ігоря Юхновського (87%); вулицю і провулок Дунаєвського в Святошинському районі на вулицю Цундарівську і провулок Цундарівський (80%); вулицю Левітана в Голосіївському районі на вулицю Лукрецьку (86%); вулицю Червону в Солом'янському районі на честь Героя України Василя Копаня (87%); вулицю і провулок Макаренка в Дніпровському районі на честь першого імама Кавказу Шейха Мансура і української лікарки Софії Окуневської (65% і 81% відповідно); проспект Маршала Рокоссовского в Оболонському районі на честь поета Дмитра Павличка (88%).

Крім того, у 66% опитаних вважають, що потрібно залишити назву вулиці Повітрофлотська в Солом'янському районі без змін.

В опитуванні за перейменування кожної з вулиць взяло участь від 22 до 42 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".