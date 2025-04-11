Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Слідчі поліції повідомили 18-річному буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті жінки, повідомляє Національна поліція в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією Нацполіції, в ніч з 5 на 6 квітня жительку селища Глибока Чернівецького району Чернівецької області із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні, де згодом вона померла.

"Згідно довідки судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причинно-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень", - зазначається в повідомленні.

В поліції наголошують, що під час слідства зібрано докази, які дали підстави повідомити 18-річному жителю Глибоки про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що У Чернівцях у реанімації лікарні швидкої допомоги померла 27-річна дівчина, яку напередодні доставили із численними травмами. За версією поліції, дівчину міг побити її хлопець.