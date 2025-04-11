Інтерфакс-Україна

Події

15:47 11.04.2025

Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку

1 хв читати
Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Слідчі поліції повідомили 18-річному буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті жінки, повідомляє Національна поліція в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією Нацполіції, в ніч з 5 на 6 квітня жительку селища Глибока Чернівецького району Чернівецької області із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні, де згодом вона померла.

"Згідно довідки судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причинно-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень", - зазначається в повідомленні.

В поліції наголошують, що під час слідства зібрано докази, які дали підстави повідомити 18-річному жителю Глибоки про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що У Чернівцях у реанімації лікарні швидкої допомоги померла 27-річна дівчина, яку напередодні доставили із численними травмами. За версією поліції, дівчину міг побити її хлопець.

Теги: #нацполіція #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 09.04.2025
Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

13:35 09.04.2025
СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

14:56 08.04.2025
Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

12:44 08.04.2025
Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

16:36 04.04.2025
СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

13:30 04.04.2025
Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

09:17 04.04.2025
Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

16:22 03.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру в захопленні Запорізької АЕС трьом російським генералам та їхнім спільникам

СБУ заочно повідомила про підозру в захопленні Запорізької АЕС трьом російським генералам та їхнім спільникам

15:11 31.03.2025
Заступника голови сільради на Львівщині підозрюють у зловживанні на майже 2 млн грн на закупівлі БпЛА та РЕБ

Заступника голови сільради на Львівщині підозрюють у зловживанні на майже 2 млн грн на закупівлі БпЛА та РЕБ

14:22 31.03.2025
СБУ повідомила про заочну підозру ще двом генералам РФ, відповідальним за удар "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

СБУ повідомила про заочну підозру ще двом генералам РФ, відповідальним за удар "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

ВАЖЛИВЕ

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

На "Рамштайні" президент Зеленський і держсекретар США приєднаються онлайн

Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot

Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

ОСТАННЄ

Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

В Україні судитимуть двох російських військових за вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Бучі

Парламент Фінляндії схвалив заборону росіянам на угоди з нерухомістю

Лист про наміри приєднатися до нової "Коаліції РЕБ" підписали 11 держав - Умєров

Міністр оборони Британії: планування "Коаліції охочих" якісне, ЄС не є його частиною

Україна повернула ще двох українських підлітків з тимчасово окупованих територій та території РФ – Єрмак

Шмигаль: найближчими тижнями посилимо діалог з ЄС щодо "торговельного безвізу"

У Києві викрито схему виїзду в ЄС за $15 тис.

"Нова пошта" попередила про можливу затримку вантажів через негоду

Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на створення та розширення виробництва - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА