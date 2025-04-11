У Миколаєві вирує негода – снігопад із сильним вітром

У Миколаєві вирує негода – снігопад з сильним вітром, рух автомобілів паралізовано, багато з них застрягли на дорогах.

"У Миколаєві зараз зовсім не весняний настрій — вирує негода", - написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у телеграмі у п'ятницю.

Його допис супроводжується відеофіксацією обстановки на дорогах Миколаєва.

"Ми поруч. Допомагаємо водіям, які потрапили в скруту через снігопад — штовхаємо авто, розчищаємо шлях, підтримуємо зв’язок. Разом подолаємо будь-яку стихію", - додав він.