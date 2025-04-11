Інтерфакс-Україна

Події

12:39 11.04.2025

Віткофф прибув до Москви і зустрінеться з Путіним – ЗМІ

1 хв читати
Віткофф прибув до Москви і зустрінеться з Путіним – ЗМІ

Представник президента США Стівен Віткофф прибув до Москви, де матиме зустріч з Володимиром Путіним, повідомляє BBC.

"Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Росії, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Пєсков заявив, що повідомить про будь-яку зустріч президента Росії Володимира Путіна з Віткоффом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє Віткофф був у Росії в березні, коли зустрічався з Путіним.

Минулого тижня Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва, а в четвер американські та російські дипломати знову зустрілися у Стамбулі.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на конференції в Казахстані зазначив, що ЄС і Велика Британія "повністю ігнорують глибинні причини нинішньої ситуації", тоді як США "готові розібратися в суті проблеми".

Лавров наполягає на тому, що Україна буде змушена піти на територіальні поступки в рамках будь-якого мирного врегулювання, і припустив, що США підтримують це.

 

Теги: #прибуття #москва #віткофф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 11.04.2025
Віткофф у п'ятницю вирушив до Москви на зустріч із Путіним

Віткофф у п'ятницю вирушив до Москви на зустріч із Путіним

03:55 03.04.2025
Віткофф зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником Путіна - ЗМІ

Віткофф зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником Путіна - ЗМІ

22:29 26.03.2025
Заяви Віткоффа послабляють тиск США на РФ, ми намагаємость виправляти це інформаційне поле – Зеленський

Заяви Віткоффа послабляють тиск США на РФ, ми намагаємость виправляти це інформаційне поле – Зеленський

19:18 25.03.2025
Заяви Віткоффа в майбутньому можуть привести до падіння довіри до російських наративів – Зеленський

Заяви Віткоффа в майбутньому можуть привести до падіння довіри до російських наративів – Зеленський

18:12 24.03.2025
Венс про Віткоффа: він чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу

Венс про Віткоффа: він чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу

15:40 24.03.2025
Єврокомісія про висловлювання Віткоффа щодо "російськості" українських територій: тільки Україна буде вирішувати умови для переговорів

Єврокомісія про висловлювання Віткоффа щодо "російськості" українських територій: тільки Україна буде вирішувати умови для переговорів

18:44 23.03.2025
Віткофф: в РФ поширена думка, що захоплені в Україні території є російськими

Віткофф: в РФ поширена думка, що захоплені в Україні території є російськими

14:41 22.03.2025
Українські політики та політологи вказують на російські наративи в інтерв'ю Віткоффа і важливість заходів для повернення окупованих територій

Українські політики та політологи вказують на російські наративи в інтерв'ю Віткоффа і важливість заходів для повернення окупованих територій

10:06 22.03.2025
Більдт про інтерв’ю Віткоффа: Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал

Більдт про інтерв’ю Віткоффа: Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал

04:25 22.03.2025
Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні

Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

На "Рамштайні" президент Зеленський і держсекретар США приєднаються онлайн

Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot

Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

ОСТАННЄ

У суботу в частині України невеликий дощ, вночі заморозки, вдень потеплішає до 7-12°

Ткаченко подав позов у суд щодо розширення повноважень Кличка

У Миколаєві вирує негода – снігопад із сильним вітром

У приміщенні Луцького ТЦК помер голова ВЛК

Міністр оборони Естонії припускає, що Кремль захоче укласти якусь угоду зі США до 9 травня

Волонтери УЧХ підтримували постраждалих через повітряні російські атаки на Житомирщину та Дніпро

Норвегія допоможе бригадам ЗСУ сучасним озброєнням та бронетехнікою

Насіров здивований своєю демобілізацією та наполягає на політичній вмотивованості кримінальних справ проти нього

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

Китай оголосив про збільшення мит на товари зі США до 125%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА