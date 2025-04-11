Віткофф прибув до Москви і зустрінеться з Путіним – ЗМІ

Представник президента США Стівен Віткофф прибув до Москви, де матиме зустріч з Володимиром Путіним, повідомляє BBC.

"Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Росії, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Пєсков заявив, що повідомить про будь-яку зустріч президента Росії Володимира Путіна з Віткоффом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє Віткофф був у Росії в березні, коли зустрічався з Путіним.

Минулого тижня Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва, а в четвер американські та російські дипломати знову зустрілися у Стамбулі.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на конференції в Казахстані зазначив, що ЄС і Велика Британія "повністю ігнорують глибинні причини нинішньої ситуації", тоді як США "готові розібратися в суті проблеми".

Лавров наполягає на тому, що Україна буде змушена піти на територіальні поступки в рамках будь-якого мирного врегулювання, і припустив, що США підтримують це.