Інтерфакс-Україна

Події

10:49 11.04.2025

Міністр національної оборони Литви: Росія не дотримується домовленостей - сталий мир під сумнівом

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Міністр національної оборони Литви: Росія не дотримується домовленостей - сталий мир під сумнівом

Росія ніколи не дотримувалась домовленостей, тому немає впевненості, що можливо досягти сталого припинення вогню в Україні, вважає міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене.

"Я не впевнена, що можна досягти сталого припинення вогню, бо Росія ніколи не дотримувалась жодних домовленостей. Тому ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію (…) Є складні питання, на які ще немає відповідей: що саме ми будемо робити, коли Росія порушить припинення вогню. Я не можу сказати коли. Чи ви бачили колись, щоб вона дотримувалась домовленостей?", - сказала міністр перед засіданням Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі.

Вона зазначила, що, коли мова йде про готовність і спроможність, Литва готова брати участь. "Звісно, нам потрібен мандат парламенту для офіційного рішення. Проте вже зараз ми розраховуємо різні сценарії, варіанти і фінансові внески, щоб бути готовими", - зазначила вона.

Також, на її думку, поки не всі розуміють, що саме доведеться робити в разі припинення вогню.

"По-перше, безпека у повітрі і на морі повинна бути забезпечена. На землі — важливо провести стабільну і якісну підготовку українських військових, а також виконувати інші ролі. Все це активно обговорюється, переважно на військовому рівні. Ми маємо чітко розуміти, як діятимуть наші війська, яким буде їхній мандат, як все виглядатиме на місцях", - сказала вона.

Шакалене впевнена, що США долучаться як тільки побачать, що все робиться на належному рівні. Вона вважає, що їх місією має стати моніторинг дотримання припинення вогню.

"І ні, США не відмовилися. Обговорення тривають, і вони дуже інтенсивні, також і на військовому рівні. Ми маємо багато домашньої роботи, і це не просто. США здатні допомагати", - наголосила вона.

Теги: #литва #припинення_вогню #рамштайн

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