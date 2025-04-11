Інтерфакс-Україна

Події

10:26 11.04.2025

СБУ затримала жительку м.Дніпра, яка стежила за ешелонами ЗСУ через камеру в муляжі шпаківні

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СБУ затримала жительку м.Дніпра, яка стежила за ешелонами ЗСУ через камеру в муляжі шпаківні

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 46-річну мешканку м. Дніпро, яка на шпигувала за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари окупантів по обласному центру.

"Щоб відслідкувати рух потягів ЗСУ у напрямку фронту, зловмисниця обладнала "відеопастку" навпроти залізничної колії. Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

В українській спецслужбі зазначають, що за допомогою замаскованого гаджета російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення маршрутів Сил оборони.

За інформацією СБУ, 46-річна мешканка Дніпра шукала "легкий заробіток" на Телеграм-каналах. "Окрім шпигування за ешелонами ЗСУ, агентка об’їжджала місцевість, де намагалася виявити і передати окупантам координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто", - наголошується в повідомленні.

Під час обшуків у неї вилучили відеокамеру з флешносіями, мобільний телефон та сім-картку із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою.

Теги: #дніпро #сбу #агент_рф

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