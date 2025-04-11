Віткофф у п'ятницю вирушив до Москви на зустріч із Путіним

Представник президента США Стівен Віткофф у п'ятницю вирушив до Москви і планує зустрітися з Володимиром Путіним, повідомляє американське видання Axios з посиланням на власні джерела та дані сервісу з відстеження польотів Flight Radar.

"Дипломатичний посланник президента Трампа Стів Віткофф вирушив у Росію і, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, згідно з джерелом, знайомим з поїздкою та даними FlightRadar", - йдеться у повідомленні Axios.

Офіційно дані про візит Віткоффа поки не підтверджені.

Зазначається, що це буде третя зустріч між Віткоффом і Путіним, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні вогню у війні між Росією та Україною.

Минулого тижня Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва, а в четвер американські та російські дипломати знову зустрілися у Стамбулі