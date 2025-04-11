Інтерфакс-Україна

Події

09:23 11.04.2025

Трамп пригрозив санкціями Мексиці за невиконання договору про постачання води Техасу

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Трамп пригрозив санкціями Мексиці за невиконання договору про постачання води Техасу

Президент США Дональд Трамп погрожує Мексиці підвищенням тарифів і запровадженням санкцій за ймовірне недотримання договору 1944 року про постачання води Техасу.

"Мексика винна Техасу 1,3 млн акрофутів води за Договором про водні ресурси 1944 року, але Мексика, на жаль, порушує свої зобов'язання за договором", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth.

За його словами, минулого року через це закрили єдиний цукровий завод у Техасі.

"Я подбаю про те, щоб Мексика не порушувала наші договори і не завдавала шкоди нашим фермерам у Техасі. (...) Ми продовжуватимемо посилювати наслідки, включно з митами і, можливо, навіть санкціями, доти, доки Мексика не виконає умови договору і не надасть Техасу воду", - заявив президент США.

Водночас президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на повідомлення Трампа, заявивши, що в середу її адміністрація направила до Держдепу пропозицію щодо того, як вирішити проблему з постачанням води в Техас.

"Три роки тривала посуха, і Мексика виконала умови, в яких була доступна вода", - написала вона в соцмережі X.

Президентка повідомила, що доручила членам свого кабінету негайно зв'язатися з Міністерством сільського господарства США і Держдепом.

"Я впевнена, що, як і в інших питаннях, угоди буде досягнуто", - зазначила вона.

Договір про постачання води між США і Мексикою 1944 року регулює розподіл водних ресурсів з річок Ріо-Гранде і Колорадо. Згідно з угодою, Мексика зобов'язана кожні п'ять років спрямовувати до США близько 2,2 млрд кубометрів води з басейну річки Ріо-Гранде, а США, зі свого боку, мають постачати Мексиці 1,8 млрд кубометрів води з річки Колорадо.

Теги: #мексика #вода #сша

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