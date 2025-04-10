Інтерфакс-Україна

Події

22:28 10.04.2025

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 200 окупантів – Генштаб ЗСУ

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Російські війська втратили майже 200 осіб на покровському напрямку в четвер, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 92 та поранили 96 окупантів", - сказано в повідомленні.

Також на цьому напрямку знищено десять ворожих автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири квадроцикли, радіолокаційну станцію "Єнот" та антену БпЛА, суттєво пошкодили 152-мм самохідну гаубицю та два міномети.

Загалом на покровському напрямку ворог здійснив 42 штурми. Найбільша активність спостерігається в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки. Триває десять боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Гродівка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0T75wsALKBJroQD4zLWz35o4Ppk5PRiqi12PgaNRZZiLT8EFGx6dtHu6DgkZYkWh4l

Теги: #генштаб #зведення

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