У Дніпрі вже вісім постраждалих внаслідок ракетного удару - Лисак

Кількість постраждалих через російський ракетний удар в Дніпрі зросла до восьми людей, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"За оновленою інформацією, у Дніпрі 8 постраждалих", - написав він в телеграмі.

За його словами, троє людей на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані.

Як повідомлялося, ударом РФ по Дніпру в четвер повністю знищено частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера", є загиблий та поранені співробітники.