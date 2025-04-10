Інтерфакс-Україна

Події

21:29 10.04.2025

У Дніпрі вже вісім постраждалих внаслідок ракетного удару - Лисак

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У Дніпрі вже вісім постраждалих внаслідок ракетного удару - Лисак

Кількість постраждалих через російський ракетний удар в Дніпрі зросла до восьми людей, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"За оновленою інформацією, у Дніпрі 8 постраждалих", - написав він в телеграмі.

За його словами, троє людей на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані.

Як повідомлялося, ударом РФ по Дніпру в четвер повністю знищено частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера", є загиблий та поранені співробітники.

 

 

Теги: #дніпро #удар #постраждалі

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