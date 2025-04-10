Росія системно вербує громадян Китаю на території та в юрисдикції країни - Зеленський

Україна продовжує зʼясовувати всі обставини залучення громадян Китаю до російського окупаційного контингенту, очевидно, що це російська системна робота щодо вербування громадян КНР, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Служба безпеки України здійснює необхідні процесуальні дії з полоненими, які були захоплені нещодавно на Донеччині. Також вивчається вся інформація щодо участі інших таких осіб у діях Росії проти України. Очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив на важливості зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну.