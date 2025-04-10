Інтерфакс-Україна

Події

13:16 10.04.2025

Росіяни атакували Нікополь, постраждали 12 людей, в тому числі підліток

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Російські окупанти в четвер, 10 квітня, атакували із застосуванням БПЛА Нікополь Дніпропетровської області, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі 12 постраждалих. росіяни завдали поранень місцевим, вдаривши дроном-камікадзе. Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в результаті ударй пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжується.

Теги: #атака_бпла_рф #нікополь

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