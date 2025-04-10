Інтерфакс-Україна

Події

13:06 10.04.2025

Усі школи Запорізької області підʼєднуються до "Мрії"

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Усі школи Запорізької області підʼєднуються до "Мрії"

Усі школи Запорізької області підʼєднуються до освітньої платформи "Мрія", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це перший кейс, коли до екосистеми приєднаються не окремі школи, а одразу ціла область. Запоріжжя — мій рідний регіон, тому особливо пишаюся, що він першим долучився до трансформації освіти", - написав Федоров в мережі Facebook.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. Користувачів.

8 квітня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".

Теги: #запорізька_область #мрія #школи

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