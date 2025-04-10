Інтерфакс-Україна

Події

09:19 10.04.2025

За десять років декомунізації перейменовано близько 1 тис. населених пунктів і 25 адмінрайонів

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За десять років декомунізації перейменовано близько 1 тис. населених пунктів і 25 адмінрайонів

За десять років з часу ухвалення пакету "декомунізаційного законодавства" перейменовано близько 1 тис. населених пунктів, 25 адміністративних районів і 27 районів у містах, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Десять років тому, 9 квітня 2015 року, Верховна Рада ухвалила пакет "декомунізаційного законодавства", започаткувавши системний процес очищення українського публічного простору від радянської тоталітарної спадщини. Ухвалення цих законів стало першим кроком до формування нової національної пам’яті, вільної від імперських наративів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що завдяки "декомунізаційному законодавству": запущено процес очищення публічного простору від тоталітарних назв і символів, внаслідок якого перейменовано близько 1 тис. населених пунктів, а також 25 адміністративних районів і 27 районів у містах; створено найбільш ліберальне архівне законодавство в Європі; визнано офіційний статус всіх борців за незалежність України в ХХ столітті та забезпечено соціальні гарантії живим учасникам боротьби; перезапущено процес реабілітації жертв комуністичного тоталітарного режиму та створено Національну комісію з питань реабілітації; сформовано нову політику пам’яті в Україні, позбавлену радянської пропаганди щодо важливих питань історичного минулого; створено сприятливий грунт для запровадження процесів деколонізації в Україні; зросла стійкість українського суспільства до впливів російської пропаганди та історичних маніпуляцій; підвищився рівень зацікавленості українців власною історією та створення історично-просвітницького контенту на різних майданчиках.

Верховна Рада України 9 квітня 2015 прийняла внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборонила їх пропаганду та символіку.

15 травня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав закони про декомунізацію - "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки"; "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" та "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті".

Теги: #перейменування #декомунізація

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