Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ

Фото: https://t.me/dsns_telegram

воє жінок постраждали під час атаки нічної російських дронів у Дарницькому районі Києва, повідомляє телеграм-канал ДСНС.

"Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні служби.

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

В Дарницькому районі, були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд.

В Голосіївському районі, внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

"Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - звітує ДСНС.