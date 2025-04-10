Інтерфакс-Україна

Події

07:43 10.04.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ

1 хв читати
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ
Фото: https://t.me/dsns_telegram

воє жінок постраждали під час атаки нічної російських дронів у Дарницькому районі Києва, повідомляє телеграм-канал ДСНС.

"Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні служби.

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

В Дарницькому районі, були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд.

В Голосіївському районі, внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

"Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - звітує ДСНС.

 

 

Теги: #київ #наслідки #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 10.04.2025
Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

04:10 10.04.2025
Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

03:15 10.04.2025
Дві пожежі в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

Дві пожежі в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

15:54 09.04.2025
На посаду представника мовного омбудсмена в Києві призначено ветерана Спірідонова

На посаду представника мовного омбудсмена в Києві призначено ветерана Спірідонова

13:08 09.04.2025
Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження

09:17 09.04.2025
ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

19:07 07.04.2025
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив ракетну атаку РФ на офіси каналів іномовлення у Києві

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив ракетну атаку РФ на офіси каналів іномовлення у Києві

13:06 07.04.2025
Біля ст.м. "Олімпійська" в Києві горів електромобіль, підпалювача затримали свідки

Біля ст.м. "Олімпійська" в Києві горів електромобіль, підпалювача затримали свідки

13:14 06.04.2025
У Києві під час ракетної атаки пошкоджені склад, бізнес-центр та автомобілі

У Києві під час ракетної атаки пошкоджені склад, бізнес-центр та автомобілі

07:46 06.04.2025
В офісному центрі в Оболонському районі сталася пожежа через ракетний удар – Кличко

В офісному центрі в Оболонському районі сталася пожежа через ракетний удар – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв, вважає Зеленський

ОСТАННЄ

Упродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень - Генштаб

Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

Окупанти втратили впродовж доби 1420 військовослужбовців

10 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Путін може спровокувати війну на Балканах – ЗМІ

Індекси найбільших бірж злетіли вгору після проголошення Трампом паузи - ЗМІ

Шмигаль і Кошта обговорили підготовку до відкриття першого кластеру переговорів про членство України в ЄС

СБУ провела перші допити військовополонених з КНР

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА