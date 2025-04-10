Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ
воє жінок постраждали під час атаки нічної російських дронів у Дарницькому районі Києва, повідомляє телеграм-канал ДСНС.
"Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні служби.
Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.
В Дарницькому районі, були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд.
В Голосіївському районі, внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.
"Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - звітує ДСНС.