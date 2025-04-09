Інтерфакс-Україна

Події

21:31 09.04.2025

Контролювати режим припинення вогню можуть американці з тією чи іншою країною Європи, вважає Зеленський

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Контролювати режим припинення вогню можуть американці з тією чи іншою країною Європи, вважає Зеленський

США мають відповідати за контроль режиму припинення вогню, але вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми вважаємо, що найголовніше, що може зробити американська сторона, – повне і безумовне припинення вогню. Тоді контролювати цей процес буде легше з усіх боків. І за контроль мають відповідати американці. І якщо вони хочуть розділити відповідальність, ми це проговорювали з європейцями, вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

"Наприклад, Британія або Франція, як лідери яких обрали представниками Європи на останній зустрічі в Парижі", - додав президент.

Теги: #припинення_вогню #зеленський

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